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الملك سعود يؤدي الصلاة في الروضة النبوية الشريفة منذ 62 عام
منذ ساعة
591
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اكيد والاكيد اكثر انه درباوي متهور من اهل الحمضياات ..
الله يشفيه ويعافيه
صدى كذابين الاهلي لايريد غير السومه وحمدالله لاعب ممتاز لكن اخلاقيا سيئ للأسف مماطل وغير مهتم
الله يشفيه ويعافيه لاحول ولاقوة الا بالله
الشكل زين لكن تحصل سعرها الان فوق 150 الف وذا جنون وهبال غير طبيعي
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