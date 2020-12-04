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أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

Time منذ ساعة
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أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

الرياض (صدى):
مع انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز الدولي للصقور، الذي ينظمه نادي الصقور تظهر الكثير من المعلومات المثيرة حول تلك الطيور التي برع أبناء المملكة في الكشف عن أسرارها وعشقوا اقتنائها .

وكشف بعض الصقارين عن أغرب أسماء الصقور المشاركة في المهرجان هذا العام ، وهي " كورونا – ومحتال ، شلونك ، ومشاكل للصقار هاني عبد الهادي الذي وصل للأشواط النهائية . .

كما يطلق الصقارين أسماء أبنائهم على الطيور لمكانتها في قلوبهم ، ومنها أسماء على صفات الصقور مثل " العنيد " وهو اسم اختارته الصقارة عذاري الخالدي .

بينما اختار الصقار يوسف الحازمي " بو عديم " اسم " عديم " لصقره ، لأنه صقره الأول كما أن عديم اسم ابنه البكر .

كما شهد المهرجان أسماء أخرى مثل زلزال ، رعب ، شمشون ، حرب ، ظلام ، واختار البعض اسماء المدن مثل " بريدة ، القصيم ، دبي ، برشلونة ، مدريد .

الجدير بالذكر أن هذا المهرجان المسابقة الأكبر في العالم للصقور ويشهد مشاركة نخبة من ملاك الصقور في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج والعالم أيضاً وسينتهي في 16 ديسمبر .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا اكيد والاكيد اكثر انه درباوي متهور من اهل الحمضياات ..
الله يشفيه ويعافيه
صدى كذابين الاهلي لايريد غير السومه وحمدالله لاعب ممتاز لكن اخلاقيا سيئ للأسف مماطل وغير مهتم
الله يشفيه ويعافيه لاحول ولاقوة الا بالله
الشكل زين لكن تحصل سعرها الان فوق 150 الف وذا جنون وهبال غير طبيعي

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