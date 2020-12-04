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بالفيديو.. شاب يروي معاناته مع السمنة المفرطة: وزني 270 كيلو غراماً

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. شاب يروي معاناته مع السمنة المفرطة: وزني 270 كيلو غراماً

الرياض (صدى):
كشف مواطن، عن معاناته مع السمنة المفرطة وعدم وجود علاج له في جميع المستشفيات التي ذهب إليها.

وقال خالد الغشيري لبرنامج "يا هلا" إ ن وزنه وصل إلى 270 كيلوجراما، ولا يستطيع التحرك وحده، مشيرًا إلى تدهور صحته النفسية والبدنية..

وأضاف المواطن أنه يجد صعوبة كبيرة عند الذهاب إلى المستشفيات ليجد العلاج، لصعوبة التنقل بسبب وزنه الزائد، ورغم ذلك فعندما يراجع لا يجد علاج.

وتابع : أنه تم فصله من عمله بسبب حالته الصحية، مؤكدًا أنه يخاف من الوصول إلى مرحلة شقيقه الذي تدهورت حالته الصحية وتوفي بسبب السمنة المفرطة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا اكيد والاكيد اكثر انه درباوي متهور من اهل الحمضياات ..
الله يشفيه ويعافيه
صدى كذابين الاهلي لايريد غير السومه وحمدالله لاعب ممتاز لكن اخلاقيا سيئ للأسف مماطل وغير مهتم
الله يشفيه ويعافيه لاحول ولاقوة الا بالله
الشكل زين لكن تحصل سعرها الان فوق 150 الف وذا جنون وهبال غير طبيعي

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