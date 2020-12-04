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توقعات بحدوث صفقة القرن بين النصر والأهلي

Time منذ 21 دقيقة
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توقعات بحدوث صفقة القرن بين النصر والأهلي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير عن توقعات بحدوث صفقة القرن بين النصر والأهلي، حيث أن مشاكل حمد الله مع النصر، تأتي في وقت تعثرت فيه مفاوضات " عمر السومة "، مع الأهلي، لتجديد عقده.

ووقعت إدارة النصر، عقوبة جديدة على عبدالرزاق حمد الله، بعد تنازله عن شارة قيادة الفريق، لمصلحة البرازيلي مايكون، وتهربه من المسئولية، في اللقاء الذي خسره العالمي، بهدفين لواحد.

وكانت إدارة النصر، قد هددت حمد الله بخصم 50% من راتبه، بسبب زيادة وزنه، الذي أثر على مستواه داخل المستطيل الأخضر.

في حين قالت مصادر إنه بعد الاتفاق المبدئي " بين السومة والاهلي" على التجديد، حدثت خلافات في بعض الأمور المالية بين الطرفين، ليقرر السومة، الرحيل عن الأهلي، في الميركاتو الشتوي القادم.

ويذكر أن النصر كان يرغب في التعاقد مع السومة، في عام 2018، بل أنه توصل إلى اتفاق معه بالفعل، قبل تدخل رجال الأهلي، الذين أقنعوا اللاعب بالبقاء، وجددوا معه حتى صيف 2021.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يجزاك خير ،وينفع بعلمك، يافضيلة الشيخ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما اصابه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ، الله يكفينا شرهم وشر من به شر .. آمين ..
مواطن 12345
بالعقل وبالحب وبالمنطق المفروض ما يرفضون ، توفير للنفقات أقل شئ غير تحقيق المساواه ، لكن اذا رفض الطلب مالنا الا الدعاء للجنه بالجنه .
ع. س. ع
اقول على ملعبه والا ان شاء الله في الحارة الشباب فايز واذكركم وفال الليوث البطولة

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