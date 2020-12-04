نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير عن توقعات بحدوث صفقة القرن بين النصر والأهلي، حيث أن مشاكل حمد الله مع النصر، تأتي في وقت تعثرت فيه مفاوضات " عمر السومة "، مع الأهلي، لتجديد عقده.
ووقعت إدارة النصر، عقوبة جديدة على عبدالرزاق حمد الله، بعد تنازله عن شارة قيادة الفريق، لمصلحة البرازيلي مايكون، وتهربه من المسئولية، في اللقاء الذي خسره العالمي، بهدفين لواحد.
وكانت إدارة النصر، قد هددت حمد الله بخصم 50% من راتبه، بسبب زيادة وزنه، الذي أثر على مستواه داخل المستطيل الأخضر.
في حين قالت مصادر إنه بعد الاتفاق المبدئي " بين السومة والاهلي" على التجديد، حدثت خلافات في بعض الأمور المالية بين الطرفين، ليقرر السومة، الرحيل عن الأهلي، في الميركاتو الشتوي القادم.
ويذكر أن النصر كان يرغب في التعاقد مع السومة، في عام 2018، بل أنه توصل إلى اتفاق معه بالفعل، قبل تدخل رجال الأهلي، الذين أقنعوا اللاعب بالبقاء، وجددوا معه حتى صيف 2021.