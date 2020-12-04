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"النمر" يكشف حقيقة تبخير المنزل بلبان الذكر للقضاء على الفيروسات

Time منذ 47 دقيقة
Views 2193
"النمر" يكشف حقيقة تبخير المنزل بلبان الذكر للقضاء على الفيروسات

الرياض (صدى):
حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الجمعة من عادة شائعة بين بعض الأمهات في الشتاء .

وأكد " النمر " أن بعض الأمهات تلجأن لتبخير المنزل بلبان الذكر اعتقاداً منهن أنه يقتل الفيروسات !

وقال أن هذه المعلومة خاطئة والأخطر منها أن يكون هناك اطفال أو بالغين لديهم حساسية في الصدر فتثير عليهم أزمة الربو.

من ناحية أخرى ، حذر " النمر " من تزايد الجلطات القلبية في الشتاء بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي ، مؤكداً أن قلة شرب الماء ليس له علاقة بالجلطات لكن ذلك لا ينفي أهميته الكبيرة .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يجزاك خير ،وينفع بعلمك، يافضيلة الشيخ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما اصابه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ، الله يكفينا شرهم وشر من به شر .. آمين ..
مواطن 12345
بالعقل وبالحب وبالمنطق المفروض ما يرفضون ، توفير للنفقات أقل شئ غير تحقيق المساواه ، لكن اذا رفض الطلب مالنا الا الدعاء للجنه بالجنه .
ع. س. ع
اقول على ملعبه والا ان شاء الله في الحارة الشباب فايز واذكركم وفال الليوث البطولة

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