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التعليم: نقل من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه لـ ”معلم متقدم”

Time منذ 33 دقيقة
Views 1681
التعليم: نقل من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه لـ ”معلم متقدم”

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم نقل أي معلم حصل على درجة الماجستير والدكتوراه عن طريق الايفاد أو الابتعاثات في تاريخ ١٩/٤/١٤٤١ إلى “معلم متقدم”.

وجاء ذلك وفقًا للفقرة (د) من المادة ( ۳ ) من لائحة الوظائف التعليمية التي تنص على ما يلي: ( ينقل إلى رتبة معلم متقدم من حصل على مؤهل الماجستير أوالدكتوراه عن طريق الايفاد أو الابتعاث قبل تاریخ ١٩-٤-١٤٤١ إذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس أو الخامس أو الرابع) وعليه مراجعة ادارة الموارد البشرية لرفع طلبه.

كما تنص على أن من حصل على المؤهل بعد هذا التاريخ فإن التدرج في اللائحة التعليمية الجديدة مبني على الأداء وإمضاء سنوات الخبرة المطلوبة والحصول على الرخصة المهنية.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يجزاك خير ،وينفع بعلمك، يافضيلة الشيخ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما اصابه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ، الله يكفينا شرهم وشر من به شر .. آمين ..
مواطن 12345
بالعقل وبالحب وبالمنطق المفروض ما يرفضون ، توفير للنفقات أقل شئ غير تحقيق المساواه ، لكن اذا رفض الطلب مالنا الا الدعاء للجنه بالجنه .
ع. س. ع
اقول على ملعبه والا ان شاء الله في الحارة الشباب فايز واذكركم وفال الليوث البطولة

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