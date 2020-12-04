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بالصور.. منتجع شرعان إبداع مدهش يدمج التاريخ بالفخامة

Time منذ ساعة
Views 1570
بالصور.. منتجع شرعان إبداع مدهش يدمج التاريخ بالفخامة

العلا (صدى):
تمكن الفرنسي جان نوفيل، الذي صمم منتجع شرعان، من دمج التاريخ بالفخامة بعمق وادي العلا.

وأظهرت صور التصميم ساحات فناء خارجية أنيقة وواسعة تتناقض مع التصميم الداخلي الغني والحميم الذي يقول نوفيل: إنه مستوحى جزئيًّا من هجرة القريب، وهو موقع تابع لليونسكو يُعرف أيضًا باسم الحجر.

يذكر أن منتجع شرعان، عبارة عن فندق فاخر يقع في أحد أكثر المواقع التاريخية والأثرية أهمية في المملكة، والمقرر الانتهاء منه في عام 2023.

وستتكون أماكن الإقامة في المنتجع من أجنحة الضيوف وأجنحة الخيام وفيلات المنتجع، مع مطاعم ومنتجع صحي كبير.

في حين تتوقع المملكة أن يوفر هذا المشروع توفير 38 ألف فرصة عمل بحلول عام 2035 وسيجذب أكثر من مليوني زائر إلى الموقع.

 

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يجزاك خير ،وينفع بعلمك، يافضيلة الشيخ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما اصابه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ، الله يكفينا شرهم وشر من به شر .. آمين ..
مواطن 12345
بالعقل وبالحب وبالمنطق المفروض ما يرفضون ، توفير للنفقات أقل شئ غير تحقيق المساواه ، لكن اذا رفض الطلب مالنا الا الدعاء للجنه بالجنه .
ع. س. ع
اقول على ملعبه والا ان شاء الله في الحارة الشباب فايز واذكركم وفال الليوث البطولة

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