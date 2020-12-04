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"تويتر" يستعد لإطلاق ميزة جديدة قريبًا

Time منذ 39 دقيقة
Views 1428
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"تويتر" يستعد لإطلاق ميزة جديدة قريبًا

وكالات (صدى):
كشفت بعض صفحات الإنترنت معلومات تفيد بأن تطبيق "تويتر" الشهير للتواصل الاجتماعي قد يحصل على ميزة جديدة ستجذب إليه الكثير من المستخدمين.

وتضمنت المعلومات أن القائمين على تطبيق "تويتر" يختبرون حاليا ميزة جديدة تدعى Audio Spaces، ستمكن المستخدمين من استعمال التطبيق لإجراء المكالمات الصوتية الجماعية.

وسيكون بإمكان مستخدم "تويتر" استحداث مساحة خاصة به على التطبيق لإجراء هذه المكالمات ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى هذه المساحة.

كما سيكون بإمكان منشئ مساحة المكالمات التحكم بإعدادات المكالمة وأوقات مشاركة المتصلين فيها، وبإمكان المشتركين التعليق ضمن هذه المساحة أيضا بعبارات كتابية أو رموز تعبيرية.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يبغى يخرج ووراه قلباً راضي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا جيت رايح آخر الفضايح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ذا خواف ماعليك منه. اذكر الله واقتله وخلصنا

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