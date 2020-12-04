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أسعار النفط تقفز 2 % بعد اتفاق "أوبك+"

Time منذ 36 دقيقة
Views 1455
أسعار النفط تقفز 2 % بعد اتفاق "أوبك+"

وكالات (صدى):
قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة نحو اثنين بالمئة، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من أن القرار يأتي دون التوقعات، بحسب ما نشرت "رويترز".

وارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 49.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش بعد أن ربح نحو واحد بالمئة أمس الخميس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو ما يعادل 1.8 بالمئة إلى 46.48 دولار للبرميل.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياصدي المقطع ناقص سؤال بدون اجابه ايش يستفيد القارئ للخبر بهذا الشكل ارجوا مراجعته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياصدي المقطع ناقص سؤال بدون اجابه ايش يستفيد القارئ للخبر بهذا الشكل ارجوا مراجعته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش ذا المقطع الناقص ياصدى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر

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