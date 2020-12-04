أسعار الذهب تستقر وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي مع تضرر الدولار

وكالات (صدى):
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع إذ تراجع الدولار بفعل تنامي الآمال في تحفيز أمريكي، وقبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر في وقت لاحق اليوم، بحسب ما نشرت "رويترز".
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1840.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1844.10 دولار.
وأضاف الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس "الزخم الصعودي (للذهب) قوي لأسباب من بينها ضعف الدولار والأسعار عند أقل من مستواها الحقيقي من الناحية الفنية" مضيفة أن المعدن الأصفر قد يلقى دعما قويا عند ما بين 1800 و1750 دولارا.