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معارض لـ "أردوغان": "من هو حاكم تركيا الحقيقي؟"

Time منذ ساعة
Views 1566
معارض لـ "أردوغان": "من هو حاكم تركيا الحقيقي؟"

أنقرة (صدى):
وجه رئيس حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، سؤالا للرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا: “من هو الشخص الذي يتولى إدارة البلاد.

وقال خلال مؤتمر صحفي موجها حديثه لأردوغان: هل أنت من يدير البلاد أم السيد بهجلي يا ترى؟”.

وجاء ذلك في إشارة إلى رئيس حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، دولت بهجلي، الذي يقف وراء اتخاذ قرارات مصيرية في الدولة، بحسب قناة " العربية".

وأضاف : “خلال العامين الماضيين عقب الانتقال لنظام الحكومة الرئاسي بات السيد بهجلي صاحب القرار الأخير في إيقاف استقالات البعض وقبول استقالات البعض وإقالة البعض الآخر وضرورة محاكمة البعض أو عدم محاكمتهم”.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياصدي المقطع ناقص سؤال بدون اجابه ايش يستفيد القارئ للخبر بهذا الشكل ارجوا مراجعته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياصدي المقطع ناقص سؤال بدون اجابه ايش يستفيد القارئ للخبر بهذا الشكل ارجوا مراجعته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش ذا المقطع الناقص ياصدى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر

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