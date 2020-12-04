"بايدن": لن أتلقى اللقاح إلا في حالة واحدة

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه لن يتعجل تلقي لقاح كورونا ، وسينتظر لحين تأكيد مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أنه آمن.
وأكد " بايدن " إتخاذ عدة إجراءات لمكافحة الفيروس ، حيث قام بضم " فاوتشي" لفريق إدارته لمكافحة فيروس كورونا ، كما سيلزم جميع العاملين بالمؤسسات الفيدرالية بإرتداء القناع الواقي ، وسيطلب من الأمريكيين إرتداء القناع الواقيي لمدة 100 يوم من بدء ولايته .
وتسجل الولايات المتحدة ارتفاع غير مسبوق في الإصابات ،منها 196,227 إصابة مؤكدة و 2,762 حالة وفاة بالفيروس في 24 ساعة فقط ..