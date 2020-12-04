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"بايدن": لن أتلقى اللقاح إلا في حالة واحدة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1243
"بايدن": لن أتلقى اللقاح إلا في حالة واحدة

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه لن يتعجل تلقي لقاح كورونا ، وسينتظر لحين تأكيد مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أنه آمن.

وأكد " بايدن " إتخاذ عدة إجراءات لمكافحة الفيروس ، حيث قام بضم " فاوتشي" لفريق إدارته لمكافحة فيروس كورونا ، كما سيلزم جميع العاملين بالمؤسسات الفيدرالية بإرتداء القناع الواقي ، وسيطلب من الأمريكيين إرتداء القناع الواقيي لمدة 100 يوم من بدء ولايته .

وتسجل الولايات المتحدة ارتفاع غير مسبوق في الإصابات ،منها 196,227 إصابة مؤكدة و 2,762 حالة وفاة بالفيروس في 24 ساعة فقط ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ياسمو الامير ..
ابو عبدالإله
اولاً النتيجة ٣ - ٠ وليست ٣ - ١ كما ذكرت اخي محرر الخبر لديك اخطاء املائية وأخطاء في صياغة الكلام ( لغوية) على هدف سالم الدوسري الثاني ضد الفتح التي اقيمت !!!!! ماهي التي اقيمت ؟؟؟؟؟ المفروض تكتب في المباراة التي اقيمت ضد الفتح بعد إحراز لاعب نادي سالم الدوسري الثاني ضد الفتح. لاعب نادي من !!!!! المفروض تكتب بعد احراز لاعب نادي الهلال سالم الدوسري الجدير بالذكر أننجح نادي الهلال تغلب على الفتح خطاء املائي ولغوي الصحيح ان تكتب هكذا ( الجدير بالذكر ان الهلال نجح في تغليه على الفتح ،،،،،، انتبه بارك الله فيك
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. اللهم زد وبارك .. آمين ..

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