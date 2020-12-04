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" موبايلي " تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1469
" موبايلي " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة موبايلي باب التقديم على وظائف تقنية شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أخصائي مهني – هندسة البنية التحتية لتقنية المعلومات : درجة البكالوريوس في تخصص " هندسة الحاسب ، علوم الحاسب ، تقنية المعلومات " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 7 سنوات .

2- أخصائي مهني – إدارة علاقات العملاء : بكالوريوس في " هندسة الحاسب ، علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

3- أخصائي مهني إدارة الإيرادات : بكالوريوس في " هندسة الحاسب ، تقنية المعلومات ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

4- أخصائي مهني أتمتة البيانات وذكاء الأعمال : بكالوريوس في " هندسة الحاسب ، علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ، أو ما يعادلها ، خبرة 5 سنوات .

5- أخصائي مهني إدارة الطلبات : بكالوريوس في " هندسة الحاسب ، تقنية المعلومات ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

وحول موعد التقديم ، أكدت نه بدأ أمس الخميس 18 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 3 / 12 / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك من خلال الروابط التالية على الترتيب : هنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ياسمو الامير ..
ابو عبدالإله
اولاً النتيجة ٣ - ٠ وليست ٣ - ١ كما ذكرت اخي محرر الخبر لديك اخطاء املائية وأخطاء في صياغة الكلام ( لغوية) على هدف سالم الدوسري الثاني ضد الفتح التي اقيمت !!!!! ماهي التي اقيمت ؟؟؟؟؟ المفروض تكتب في المباراة التي اقيمت ضد الفتح بعد إحراز لاعب نادي سالم الدوسري الثاني ضد الفتح. لاعب نادي من !!!!! المفروض تكتب بعد احراز لاعب نادي الهلال سالم الدوسري الجدير بالذكر أننجح نادي الهلال تغلب على الفتح خطاء املائي ولغوي الصحيح ان تكتب هكذا ( الجدير بالذكر ان الهلال نجح في تغليه على الفتح ،،،،،، انتبه بارك الله فيك
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. اللهم زد وبارك .. آمين ..

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