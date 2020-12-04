" موبايلي " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة موبايلي باب التقديم على وظائف تقنية شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي مهني – هندسة البنية التحتية لتقنية المعلومات : درجة البكالوريوس في تخصص " هندسة الحاسب ، علوم الحاسب ، تقنية المعلومات " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 7 سنوات .
2- أخصائي مهني – إدارة علاقات العملاء : بكالوريوس في " هندسة الحاسب ، علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
3- أخصائي مهني إدارة الإيرادات : بكالوريوس في " هندسة الحاسب ، تقنية المعلومات ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
4- أخصائي مهني أتمتة البيانات وذكاء الأعمال : بكالوريوس في " هندسة الحاسب ، علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ، أو ما يعادلها ، خبرة 5 سنوات .
5- أخصائي مهني إدارة الطلبات : بكالوريوس في " هندسة الحاسب ، تقنية المعلومات ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
وحول موعد التقديم ، أكدت نه بدأ أمس الخميس 18 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 3 / 12 / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك من خلال الروابط التالية على الترتيب : هنا
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