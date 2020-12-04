شركة «الرقيب» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في محافظة الخبر.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد التدقيق الداخلي، منسق مشروع، منسق التسليم.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ أمس الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020م، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .