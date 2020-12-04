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أطفال يسبحون بإحدى المزارع قرب الرياض عام 1411هـ
منذ ساعة
699
1
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ياسمو الامير ..
ابو عبدالإله
اولاً النتيجة ٣ - ٠ وليست ٣ - ١ كما ذكرت اخي محرر الخبر لديك اخطاء املائية وأخطاء في صياغة الكلام ( لغوية) على هدف سالم الدوسري الثاني ضد الفتح التي اقيمت !!!!! ماهي التي اقيمت ؟؟؟؟؟ المفروض تكتب في المباراة التي اقيمت ضد الفتح بعد إحراز لاعب نادي سالم الدوسري الثاني ضد الفتح. لاعب نادي من !!!!! المفروض تكتب بعد احراز لاعب نادي الهلال سالم الدوسري الجدير بالذكر أننجح نادي الهلال تغلب على الفتح خطاء املائي ولغوي الصحيح ان تكتب هكذا ( الجدير بالذكر ان الهلال نجح في تغليه على الفتح ،،،،،، انتبه بارك الله فيك
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. اللهم زد وبارك .. آمين ..
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