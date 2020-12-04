شركة «ندى» توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الأحساء، وجدة، والجبيل، والجبيل الصناعية.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الإنتاج (الأحساء)، مدير مبيعات المنطقة (للسعوديين/ جدة)، موظف معرض/ تاجر (للسعوديين/ الجبيل، والجبيل الصناعية).
وأشارت إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2021م، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــا .