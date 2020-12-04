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شركة «ندى» توفر وظائف شاغرة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1355
شركة «ندى» توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الأحساء، وجدة، والجبيل، والجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الإنتاج (الأحساء)، مدير مبيعات المنطقة (للسعوديين/ جدة)، موظف معرض/ تاجر (للسعوديين/ الجبيل، والجبيل الصناعية).

وأشارت إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2021م، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
الراقي=-=
هذا النفخ الإعلامي بعد فوز فريق الزلال على الفتح أجل كيف راح يكون لو فاز على ريال مدريد أو برشلونة
شيخين
طيب هي ماسكة الثعلب عايدي وين التعذيب لاتكذبو عى الناس وتتهمو الادمية باطل وهي مثل ما شفنا لاتعذيب ولاشي يا كذابين او انتم شفتو غير الي الي انا شفتة في هاذا الفديو لايكون لغز الاخظاء السبعة والله فراغة
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ، اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل المجرم ..

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