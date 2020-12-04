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«المسند» يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق (صور)

Time منذ 49 دقيقة
Views 1484
«المسند» يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق (صور)

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، عن حالة طقس ‏اليوم العاشر من الحالة المطرية "سقيا".

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي الشرقية ومنها حفر الباطن ومن الجبيل حتى الخفجي، وسدير، الزلفي، الوشم، القصيم، رفحاء،

وشرقي حائل والجوف، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والكويت.

وأشار "المسند" إلى أنه ‏متوقع اليوم أن تكون الحالة المطرية سقيا مميزة، وقد تكون شبه غزيرة على نواحي سدير، الزلفي، الغاط، القصيم، وأجزاء من الدهناء والصمان وحفر الباطن.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
الراقي=-=
هذا النفخ الإعلامي بعد فوز فريق الزلال على الفتح أجل كيف راح يكون لو فاز على ريال مدريد أو برشلونة
شيخين
طيب هي ماسكة الثعلب عايدي وين التعذيب لاتكذبو عى الناس وتتهمو الادمية باطل وهي مثل ما شفنا لاتعذيب ولاشي يا كذابين او انتم شفتو غير الي الي انا شفتة في هاذا الفديو لايكون لغز الاخظاء السبعة والله فراغة
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ، اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل المجرم ..

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