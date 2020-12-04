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الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد عددا من مرافق الخدمات المساندة بينبع الصناعية

Time منذ ساعة
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الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد عددا من مرافق الخدمات المساندة بينبع الصناعية

ينبع (صدى):
تفقد أمس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي عدداً من مرافق الخدمات المساندة بمدينة ينبع الصناعية، ووقف على سير العمل بها، ورافقه في الجولة مديري العموم ومديري الإدارات ذات العلاقة، واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المرافق من مدير عام الخدمات المساندة الأستاذ محمد بن عمر باجرفان، حيث شملت الجولة مشروع المرسى الجديد، مؤكدا على وضع خطة للانتهاء منه استعدادا لتشغيله، كذلك تفقد قسم المطبعة والتصاميم بإدارة الخدمات الإدارية وما تقدم من خدمات لجميع إدارات الهيئة الملكية بينبع وخارجها، بعد ذلك زار محطة الإطفاء وغرفة التحكم بإدارة الأمن الصناعي والسلامة واطلع على التجهيزات الفنية والاستعدادات لأي طارئ ، مثمنا جهود الزملاء بذلك، وفي ختام الجولة أثنى الرئيس التنفيذي على الجهود التي يبذلها الزملاء في قطاع الخدمات المساندة.

وتأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الهيئة الملكية بينبع بتطوير جودة الخدمات المقدمة لزوار وقاطني مدينة ينبع الصناعية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
الراقي=-=
هذا النفخ الإعلامي بعد فوز فريق الزلال على الفتح أجل كيف راح يكون لو فاز على ريال مدريد أو برشلونة
شيخين
طيب هي ماسكة الثعلب عايدي وين التعذيب لاتكذبو عى الناس وتتهمو الادمية باطل وهي مثل ما شفنا لاتعذيب ولاشي يا كذابين او انتم شفتو غير الي الي انا شفتة في هاذا الفديو لايكون لغز الاخظاء السبعة والله فراغة
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ، اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل المجرم ..

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