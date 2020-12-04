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بالفيديو.. «المطلق» يجيب على جماعة أتت للصلاة قبل تسليم الإمام بوقت قليل

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «المطلق» يجيب على جماعة أتت للصلاة قبل تسليم الإمام بوقت قليل

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الجمعة، ماذا يفعل الفرد الذي معه جماعة وأتى إلى الصلاة قبل أن يقوم الإمام بالتسليم بوقف قليل.

واستقبل برنامج "فتاوى" عبر قناة "السعودية" استفسارًا يقول: "إذا أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل ومعي جماعة، هل ندخل مع الإمام أم نصلي جماعة وحدنا؟ وما هو الدليل على أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع إذا دخل مع الإمام في الركوع؟".

وقال الشيخ عبدالله المطلق، أنه إذا أتى الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن بعض العلماء يقول الأفضل أن يدخل، لكن الصحيح الذي نميل إليه إنه إذا كان معه جماعة يصلون بعد سلام الإمام ويعقدون جماعة جديدة، لأن إدراك الإمام في التشهد الأخير لا يدرك به الإنسان الجماعة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كلام سليم لا غبار عليه
ابو عمار
المشكله ان دود الخل منه وفيه .. الاجانب لا يمكن يلعبون الا بموافقه وتدبير المواطن الخائن لوطنه ودينه وهذا ما يجب معاقبته على خيانته وغشه لابناء جلدته
QLQ
... ع القوة
QLQ
... ع القوة
ابو عمار
اذا خرج الدم من جسم الانسان وجب غسله ثم ربطه لكي لا يخرج مره ثانيه ثم يتوضاء ويصلي

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