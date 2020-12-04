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بالفيديو.. عملية نادرة متطورة في المملكة تعيد لطفلة نظرها

Time منذ 47 دقيقة
Views 1465
بالفيديو.. عملية نادرة متطورة في المملكة تعيد لطفلة نظرها

الرياض (صدى):
تمكنت طفلة، من استعادة القدرة على البصر بإجراء عملية نادرة ومتطورة في المملكة، بعد معاناتها لسنوات جراء مرض وراثي يسمى "العشى الليلي"، حرمها منذ ولادتها من الرؤية والكتابة على لوحة المفاتيح.

ومن جانبها، كشفت استشارية أمراض وجراحة العيون سلوى الهزاع، خلال مشاركتها في برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة "mbc"، أن الفتاة كانت تعاني من مرض "العشى الليلي" الوراثي.

وأشارت إلى أن المرض ينتج عن خلل في أحد الجينات، كما أن التجهيز للعملية النادرة التي أجريت للطفلة استغرق عامين؛ بسبب رفض الشركة المنتجة للعلاج جلبه للمملكة، مبينةً أن صلاحية العلاج 4 ساعات فقط واحتاج إلى حصول الفريق الطبي على تدريبات مكثفة بالخارج مع استقدام مختصين من فرنسا وسويسرا وألمانيا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههه استدعته ايران لتخلص منه من خلال صفقه مع الامريكان
وردي
يطلقها*
وردي
ولا ننسى انه في حالات كثير يُصاب فيها المرء بالحسد والسحر فلا هيا تطيق زوجها ولا هو يطلها لسبب مقنع.. احفظوا أنفسكم وأزواجكم بالشكر والحمد والدعاء والتحصين وكفوا عن تصوير الخصوصيات والتباهي بالعلاقات..
د محمد ماجد بخش
8 ملايين ورقة كتبت بماء الذهب في طريقها للتلف
د محمد ماجد بخش
بناء الذرة يقوم على معيار تمثيل درجات الثقالة في الفراغ في صورة مجموع يحقق حالة التراص الممثل بالذرات كوحدات ثقل فراغية مسؤولة عن تمثيل الثقالة المحورية عند اختلافها حول مركز ثقل ممثل للدرجات الثقالية العددية الفراغية الممثلة للكتلة والمجموع والثبات ودرجة التاثير

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