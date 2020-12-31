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بالصور.. تطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري

Time منذ 40 دقيقة
Views 1454
بالصور.. تطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري

مكة المكرمة (صدى):
تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أنه يُطهر الجبلان بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة بالعناصر المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.

وأبان الودعاني أن هذه الخدمات تتم بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

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أحدث التعليقات

ابو نواف
طيب وتعادل الهلال خلاص مشكله النصر والاتحاد فازوا ليش ما اهتم الاعلام فيهم زي الهلال يا ولد هذا فريق له اهتمام بقوووه
abdul
ورشاوى صفقة اليمامة ماعندهم يد فيها ؟ نريد ان تبحث هيئة الفساد إلى " أم الرشاوى " صفقة اليمامة .
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ، ماعندها روح الفزعه ..
بلبل البحر
الله يعجل بهلاكك لأنك فتانة .. تعرضين مفاتنك بتفاخر..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من حمار بحق وحقيقي .. اصلي ..

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