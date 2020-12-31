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رئيس لجان التحكيم بمهرجان الإبل: نسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

Time منذ ساعة
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رئيس لجان التحكيم بمهرجان الإبل: نسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

الرياض (صدى):
هنَّأ صاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، على نجاح النسخة الخامسة للمهرجان التي اختتمت اليوم.

ونوه سموه بالمتابعة المستمرة من رئيس نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين، التي كان لها دور كبير في نجاح المهرجان، مثمِّنًا دور المُلَّاك والمشاركين، واللجان التي عملت في انسجام كبير وتناغم وتعاون، كان حصيلته هذا النجاح الكبير، مقدِّمًا التهنئة لجميع الفائزين، متمنياً حظًّا أوفر للبقية في المهرجان المقبل.

وعن تقييمه لأداء التحكيم "النهائي والمبدئي" قال الأمير خالد بن سلمان: "التقييم على أفضل ما يمكن، والمنجزات تحكي عن العمل، والحمد لله بذلنا الجهد لنكون على قدر المسؤولية.

وتطرَّق سموه للخطوات التطويرية التي تمَّت بشأن فصل اللجنة المبدئية عن النهائية، وفصل لجنة المغاتير عن المجاهيم, مبيناً أن السنوات السابقة كانت اللجنة مشتركة فيها من أهل المعرفة بالمجاهيم، ويغلب عليها المغاتير، وفي النسخة الحالية ساعد جدول المسابقات بوجود أشواط المجاهيم في وقت محدد لوحدها.

وأضاف: "وضعنا المتخصصين في مكانهم الصحيح، وساعدنا وجود المساعدين سمو الأمير عبدالله بن سعد بن جلوي في التحكيم النهائي، وعبدالله الداغري الذي يدير العمل في التحكيم المبدئي، إذ كان لهما دور كبير يُشكران عليه".

وأكَّد الأمير خالد بن سلمان حرصه على جوانب كثيرة في التحكيم من ناحية الأعضاء والأداء وأسلوب وطريقة التحكيم، وقال: "نعلم أنَّ كلاًّ لديه نظر، وعملنا جهد بشري يكون الخطأ واردًا فيه، ولدينا سبعة أعضاء في اللجنة؛ ممَّا يقلل نسبة الخطأ بحيث تكاد تكون معدومة"، موضِّحًا أنَّه وُضع الأعضاء كعدد فردي خمسة وسبعة حتى يكون الرأي بالأغلبية في حال اختلاف وجهات النظر.

// انتهى //

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أحدث التعليقات

ابو نواف
طيب وتعادل الهلال خلاص مشكله النصر والاتحاد فازوا ليش ما اهتم الاعلام فيهم زي الهلال يا ولد هذا فريق له اهتمام بقوووه
abdul
ورشاوى صفقة اليمامة ماعندهم يد فيها ؟ نريد ان تبحث هيئة الفساد إلى " أم الرشاوى " صفقة اليمامة .
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ، ماعندها روح الفزعه ..
بلبل البحر
الله يعجل بهلاكك لأنك فتانة .. تعرضين مفاتنك بتفاخر..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من حمار بحق وحقيقي .. اصلي ..

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