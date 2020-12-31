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فوز «زين السعودية» بجائزة «SpeedTest» لأسرع إنترنت منزلي في المملكة

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فوز «زين السعودية» بجائزة «SpeedTest» لأسرع إنترنت منزلي في المملكة

الرياض (صدى):
كشفت شركة "زين السعودية"، اليوم الجمعة، عن فوزها بجائزة Speedtest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة عن النصف الثاني من عام 2020م،والمقدمة من شركة "أوكلا (Ookla®)" العالمية، المالكة لموقع Speedtest الشهير.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، أن "استمرار شركة "زين السعودية" في حصد الجوائز العالمية والمحلية هو ثمرة جهودها خلال الفترة الماضية وتحقيق أهدافها الإستراتيجية المتمثلة بتطوير تجربة الإنترنت في المملكة، والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة سكانها، فضلًا عن تعزيز التحوّل الرقمي الشامل في المملكة ورفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فيها.

وأوضح أن أبرز ما يميز تجربة شركة "زين السعودية" في بناء شبكة عصرية للجيل الخامس، أنها كانت متوازنة ومستدامة؛ فالتوسع الجغرافي لم يأتِ على حساب جودة الخدمة وسعتها، كما أن الاستثمار في البنية التحتية المتطورة للارتقاء بتجربة المستخدم، لم يركز فقط على المدن الرئيسية في المملكة، بل طال المدن والمناطق كافة، وبالتالي، عندما تجتمع جودة الخدمة مع الانتشار الجغرافي المتوازن تصبح الخدمة أكثر استدامة وكفاءة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ، ماعندها روح الفزعه ..
بلبل البحر
الله يعجل بهلاكك لأنك فتانة .. تعرضين مفاتنك بتفاخر..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من حمار بحق وحقيقي .. اصلي ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ريان عبدالرحمن الغامدي
النتيجه

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