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الجهات الأمنية الميدانية بجدة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

Time منذ ساعة
Views 1673
الجهات الأمنية الميدانية بجدة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة (صدى):
رافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" الجولات الميدانية للجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمحافظة جدة، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والأماكن والحدائق العامة، بهدف التأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.الجهات الأمنية الميدانية بجدة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ، ماعندها روح الفزعه ..
بلبل البحر
الله يعجل بهلاكك لأنك فتانة .. تعرضين مفاتنك بتفاخر..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من حمار بحق وحقيقي .. اصلي ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ريان عبدالرحمن الغامدي
النتيجه

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