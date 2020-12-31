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بالصور.. العثور على اكتشاف مهم في شعيب الأدغم شرق القصيم

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بالصور.. العثور على اكتشاف مهم في شعيب الأدغم شرق القصيم

القصيم (صدى):
عثر علماء سعوديين على اكتشاف مهم يعود إلى فترة العصر الحجري القديم (الحضارة الآشولية) في شعيب الأدغم شرق منطقة القصيم.

وأوضح وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، إن علماء سعوديين عثروا على اكتشاف مهم، وهو عبارة عن أدوات حجرية (فؤوس) تعود إلى فترة العصر الحجري القديم (الحضارة الآشولية) في شعيب الأدغم شرق منطقة القصيم.

ونشر وزير الثقافة عبر حسابه في تويتر صور تبين الأدوات الحجرية (فؤوس) التي تم اكتشافها وهي تعود إلى فترة العصر الحجري القديم (الحضارة الآشولية) والتي عثر عليها في شعيب الأدغم شرق منطقة القصيم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ، ماعندها روح الفزعه ..
بلبل البحر
الله يعجل بهلاكك لأنك فتانة .. تعرضين مفاتنك بتفاخر..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من حمار بحق وحقيقي .. اصلي ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ريان عبدالرحمن الغامدي
النتيجه

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