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قائد القوات البحرية الملكية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

Time منذ 31 دقيقة
Views 1562
قائد القوات البحرية الملكية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
تلقى قائد القوات البحرية الملكية، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و يأتي ذلك في ظل استمرار الراغبين في تلقي اللقاج بتسجيل رغباتهم على تطبيق " صحتي " وهو متاح للمواطنين والمقيمين مجاناً.

 

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن إصابة 140 حالة بفيروس كورونا المستجد ، وتسجيل 171 حالة تعافي جديدة ، فيما توفيت 9 حالات جديدة – يرحمهم الله -

وسجلت منطقة الرياض 55 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 31 إصابة، والمنطقة الشرقية 21 إصابة، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق.

وأكدت " الصحة "، على  مأمونية اللقاح وفاعليته في تحفيز الأجسام المنعية بالجسم ضد الفيروس، مع الحرص كذلك في استمرار الإجراءات الوقئية حتى انتهاء الأزمة.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
اللي أعرف أن النصر عليه حقوق ماليه ماسددته فكيف يسجل لاعبين يااتحاد القدم والمصيبه قبل يوم أو يومين مطلعين قرار بهذا الشئ وردي عام لجميع الأندية اللي عليها حقوق ماليه ماسددوها
faeiz1122
للأسف هذا حال بعض الأندية عدم اعطاء اللاعبين أو انتقال اللاعبين لأنديتهم حقوقهم والأتحاد السعودي نايم في العسل فقط قرارات بدون تنفيذ واذا نُفذت تنفذ ضد بعض الأندية
د محمد ماجد بخش
وحدة العنصر هي الوحدة المغناطيسية الممثلة بذرة العنصر المغناطيسية الممثلة بعدد الذرات المكافئة وعدد وحدات المغناطيسية العددية المرافقة لتمثيل درجة الثقل الفراغية
faeiz1122
مدرب لن يُعوض وسيندم النصر على التفريط فيه للأسف هذا حال أغلب الأندية اذا تدهور مستواهم علطول يقيلون المدرب حتى ولم يكون هو السبب في تدهور المستوى فقط لإسكات الجمهور وشوفوا حنا أقلنا المدرب
نجاة محمد
بجد الطواقي فوق روسكم و شكرا لردودكم الغير انا بتكلم عن الشيك و عدم دفع الفلوس ايش دخل الهلال

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