الأعداد السابقة للصحيفة

قصة مركز خيري لغسيل الكلى في مكة يخدم الحجاج والمعتمرين

Time منذ ساعة
Views 1485
Comment 1
قصة مركز خيري لغسيل الكلى في مكة يخدم الحجاج والمعتمرين

مكة المكرمة (صدى):
أوصى مواطن قبل وفاته أولاده بإكمال مركز خيري لغسيل الكلى، يخدم سكان مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، وتم شفاء ٨ حالات مصابة بالفشل الكلوي تلقوا علاجهم في المركز.

وقال باسم سليمان خياط، مدير مركز الخياط الخيري لغسيل الكلى بمكة المكرمة: " قامَ والدي الشيخ سليمان خياط رحمه الله بإنشاء مركز خيري لغسيل الكلى، ويهدف إلى خدمة فقراء ومساكين بلد الله الحرام من زوار ومعتمرين ويخدم سواء مواطنين ومقيمين"، مشيرا إلى أن والده اوصاه بإكمال ما بدأه في المركز لخدمة مرضى الكلى وإكمال مسيرته الخيرية.

واضاف:" فكرة إنشاء المركز بدأت من عام 1430هـ لتقديم جلسات غسيل كلوي لزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين، وقد بدأ المركز ب 15 حالة غسيل دموي منتظم على فترة واحدة، ومع تطور المركز والتوسع فيه وصل عدد الحالات حالياً إلى 216 مريضا على 3 فترات كما بلغ عدد المرضى الزوار 10.000 آلاف حالة منذ بداية تشغيل المركز وإلى اليوم وذلك عبر 48 جهاز غسيل للكلى".

 

وتابع: "يشتمل المركز على خدمة الغسيل الكلوي، التي تجرى عن طريق أجهزة ذات كفاءة وجودة عالية تحت إشراف فريق طبي متميز، ويقوم بخدمة المرضى 2 من الأطباء و17 ممرض وممرضة يعملون على العناية والاهتمام بالمرضى، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم"٠

وأشار إلى أن المركز ينفذ عدة برامج للمستفيدين من خدمات المركز منها برنامج توفير الأدوية لمرضى الفشل الكلوي و برنامج توفير سرير حاج أو معتمر مريض فشل كلوي وكذلك برنامج عملية الوصلة الشريانية الوريدية وبرنامج الأضحية وبرنامج السلة الغذائية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

faeiz1122
اللي أعرف أن النصر عليه حقوق ماليه ماسددته فكيف يسجل لاعبين يااتحاد القدم والمصيبه قبل يوم أو يومين مطلعين قرار بهذا الشئ وردي عام لجميع الأندية اللي عليها حقوق ماليه ماسددوها
faeiz1122
للأسف هذا حال بعض الأندية عدم اعطاء اللاعبين أو انتقال اللاعبين لأنديتهم حقوقهم والأتحاد السعودي نايم في العسل فقط قرارات بدون تنفيذ واذا نُفذت تنفذ ضد بعض الأندية
د محمد ماجد بخش
وحدة العنصر هي الوحدة المغناطيسية الممثلة بذرة العنصر المغناطيسية الممثلة بعدد الذرات المكافئة وعدد وحدات المغناطيسية العددية المرافقة لتمثيل درجة الثقل الفراغية
faeiz1122
مدرب لن يُعوض وسيندم النصر على التفريط فيه للأسف هذا حال أغلب الأندية اذا تدهور مستواهم علطول يقيلون المدرب حتى ولم يكون هو السبب في تدهور المستوى فقط لإسكات الجمهور وشوفوا حنا أقلنا المدرب
نجاة محمد
بجد الطواقي فوق روسكم و شكرا لردودكم الغير انا بتكلم عن الشيك و عدم دفع الفلوس ايش دخل الهلال

أخر الأخبار

وصول سلالة كورونا المتحورة إلى الصين
وصول سلالة كورونا المتحورة إلى الصين
Time منذ 9 دقائق Views 1277
ردة فعل مفاجئة من فنانة مشهورة أثناء اشتعال النيران في شعرها (فيديو)
ردة فعل مفاجئة من فنانة مشهورة أثناء اشتعال النيران في شعرها (فيديو)
Time منذ 24 دقيقة Views 306
بالفيديو..افتتاح مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بالمنطقة الشرقية في هذا الموعد
بالفيديو..افتتاح مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بالمنطقة الشرقية في هذا الموعد
Time منذ 26 دقيقة Views 1378
قائد القوات البحرية الملكية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
قائد القوات البحرية الملكية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Time منذ 31 دقيقة Views 1561
الشباب يقترب من ضم الجزائري إسلام سليماني
الشباب يقترب من ضم الجزائري إسلام سليماني
Time منذ 32 دقيقة Views 1469
ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية في الطائف 
ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية في الطائف 
Time منذ 33 دقيقة Views 1338
عروس تتعرض لكارثة بعد عقد قرانها
عروس تتعرض لكارثة بعد عقد قرانها
Time منذ 45 دقيقة Views 819
الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والشباب مع محمد فودة وسمير عثمان
الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والشباب مع محمد فودة وسمير عثمان
Time منذ 48 دقيقة Views 669
بالفيديو.. " الشثري " يوضح حكم قطيعة الأقارب بسبب نزاع مادي
بالفيديو.. " الشثري " يوضح حكم قطيعة الأقارب بسبب نزاع مادي
Time منذ 50 دقيقة Views 1687
علي المرشود : لماذا لا يشارك صالح الشهري على حساب غوميز
علي المرشود : لماذا لا يشارك صالح الشهري على حساب غوميز
Time منذ 52 دقيقة Views 234