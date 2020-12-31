بالفيديو.. " الشثري " يوضح حكم قطيعة الأقارب بسبب نزاع مادي

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم قطيعة الأقارب بسبب نزاع مادي.
وقال " الشثري " خلال حواره ببرنامج " يستفتونك " المذاع عبر قناة الرسالة:" لا يجوز للإنسان أن يجعل الخلافات المالية سببا من أسباب النزاعات العائلية والتقاطع والتهاجر ".
وأضاف " الشثري ":" فكون القرابة بينهم نزاع في المحكمة واختلاف قضائي لا يجوز لأحد منهم ترك صلة الرحم "، مبينا:" الواجب على الإنسان أن يصل رحمه باختيار الألفاظ الحسنة في الخطاب معهم وبالمحافظة على أسرارهم وحقوقهم والسعي في إيصال الحقوق إليهم حتى لو كان بينهم نزاع ".
وتابع:" جاءت النصوص بالتحذير من قطيعة الرحم وبيان العقوبة الشديدة المترتبة عليها ".