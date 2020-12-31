بالفيديو.. كويلار بعد التعادل أمام الشباب: كرة القدم لعبة أخطاء

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الهلال كويلار على التعادل أمام الشباب في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال كويلار إنه يعتبر نتيجة المباراة غير إيجابية، في ظل سيطرة الهلال على المباراة بشكل كامل، مضيفًا "بعد طرد لاعب الشباب، لم نكن بحاجة لمدافعين كثر".
وعلق كويلار على هدف لاعب الشباب فابيو مارتينيز، بعد اختراق الدفاعات الهلالية، قائلا "كرة القدم لعبة أخطاء، والأفضل من يحقق أخطاء أقل، ويجب أن نفكر أكثر في المباراة القادمة من الآن".
ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة، متزعمًا صدارة دوري المحترفين، بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث بـ19 نقطة