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تعليق ناري للروماني لوشيسكو على تعادل الهلال مع الشباب

Time منذ 20 دقيقة
Views 1648
تعليق ناري للروماني لوشيسكو على تعادل الهلال مع الشباب

طلال الغامدي (صدى):
علق المدير الفني للهلال الروماني رازفان لوشيسكو، على تعادل فريقه مع الشباب بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " لوشيسكو " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" قوميز مُهم للفريق، إنه يضع الضغط على المدافعين، لقد ساهم في هدفنا اليوم ".

وأضاف:" الأهم هو نجاح الفريق الجماعي، وليس الفردي، كنت سأسعد لو حققنا الفوز اليوم "، لافتا:" قبل أسبوع كنا أبطالًا لجميع البطولات، نحن نمر بفترة عدم توفيق وسوء بعض القرارات التحكيمية ".

 

وأوضح:" الخصوم بالكاد يصلون لمرمانا، لكنهم يسجلون من تلك الفرص النادرة "، مضيفا:" أنا هادئ، أنا واثق بالفريق وبإمكانياته، وأمامنا طريق احترافي لنعبره ".

‏وتابع:" لا يمكنني تفسير قرارات الحكم، لا أعرف سبب إلغاء هدف ياسر الشهراني ".

 

وكان فريق الهلال، تعادل مع الشباب بنتيجة " 1-1 "، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وبهذه النتيجة، زاد الهلال رصيده إلى 24 نقطة، ويواجه الباطن الجمعة 8 يناير، فيما وصل الشباب للنقطة الـ19، ويلاقي الاتفاق السبت 9 يناير.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
بارك الله في جهودكم .
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه شايب مطفوق ومقرود ونال جزاه،بنطحة كادت ان تكون هي القاضية..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه شايب مطفوق ومقرود ونال جزاه،بنطحة كادت ان تكون هي القاضية..
abdul
وأول ما يطيح واحد معاق او مرافق له سكّروه . باين من الفتحات انها غير آمنة إلا إذا كانت محاطة بسد زجاجي ونحن ما نشوفه لشفافيته .
زائر
راح من صيد امس

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