الشباب يقترب من ضم الجزائري إسلام سليماني

ماجد محمد (صدى):
بدأ نادي الشباب، مفاوضات للتعاقد مع النجم الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي.
ومن الممكن أن يتفاوض الشباب مع إدارة ليستر سيتي على إتمام الصفقة في حال أراد ضم سليماني في السوق الشتوي وعدم الانتظار إلى الصيف المقبل، وفقا للزميلة الرياضية.
وشارك إسلام سليماني، البالغ من العمر 32 عاما، في مباراة وحيدة مع الفريق الأول لليستر سيتي الموسم الحالي، بواقع 19 دقيقة، وكانت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وينتهي عقد سليماني مع ليستر سيتي في يونيو 2021، وهو ما يسمح للشباب، أو أي ناد التفاوض مع اللاعب الجزائري دون موافقة إدارة ليستر سيتي، مع تبقي 6 أشهر على نهاية عقد اللاعب.