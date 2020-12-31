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الشباب يقترب من ضم الجزائري إسلام سليماني

Time منذ 31 دقيقة
Views 1467
الشباب يقترب من ضم الجزائري إسلام سليماني

ماجد محمد (صدى):
بدأ نادي الشباب، مفاوضات للتعاقد مع النجم الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي.

ومن الممكن أن يتفاوض الشباب مع إدارة ليستر سيتي على إتمام الصفقة في حال أراد ضم سليماني في السوق الشتوي وعدم الانتظار إلى الصيف المقبل، وفقا للزميلة الرياضية.

وشارك إسلام سليماني، البالغ من العمر 32 عاما، في مباراة وحيدة مع الفريق الأول لليستر سيتي الموسم الحالي، بواقع 19 دقيقة، وكانت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد سليماني مع ليستر سيتي في يونيو 2021، وهو ما يسمح للشباب، أو أي ناد التفاوض مع اللاعب الجزائري دون موافقة إدارة ليستر سيتي، مع تبقي 6 أشهر على نهاية عقد اللاعب.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
اللي أعرف أن النصر عليه حقوق ماليه ماسددته فكيف يسجل لاعبين يااتحاد القدم والمصيبه قبل يوم أو يومين مطلعين قرار بهذا الشئ وردي عام لجميع الأندية اللي عليها حقوق ماليه ماسددوها
faeiz1122
للأسف هذا حال بعض الأندية عدم اعطاء اللاعبين أو انتقال اللاعبين لأنديتهم حقوقهم والأتحاد السعودي نايم في العسل فقط قرارات بدون تنفيذ واذا نُفذت تنفذ ضد بعض الأندية
د محمد ماجد بخش
وحدة العنصر هي الوحدة المغناطيسية الممثلة بذرة العنصر المغناطيسية الممثلة بعدد الذرات المكافئة وعدد وحدات المغناطيسية العددية المرافقة لتمثيل درجة الثقل الفراغية
faeiz1122
مدرب لن يُعوض وسيندم النصر على التفريط فيه للأسف هذا حال أغلب الأندية اذا تدهور مستواهم علطول يقيلون المدرب حتى ولم يكون هو السبب في تدهور المستوى فقط لإسكات الجمهور وشوفوا حنا أقلنا المدرب
نجاة محمد
بجد الطواقي فوق روسكم و شكرا لردودكم الغير انا بتكلم عن الشيك و عدم دفع الفلوس ايش دخل الهلال

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