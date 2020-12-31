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بالفيديو.. عبدالله عطيف يُثير الجدل بتعليقه على ما حدث للهلال في المباراة

Time منذ 32 دقيقة
Views 2081
بالفيديو.. عبدالله عطيف يُثير الجدل بتعليقه على ما حدث للهلال في المباراة

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب ‎الهلال، عبدالله عطيف، على تعادل فريق مع الشباب بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وقال " عطيف " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" التعادل لم يكن هدف لنا، وسيطرنا على أغلب مجريات المباراة ".

وأضاف " عطيف ":" تعادلين في جولتين غير جيد بالنسبة لنا، وكنا نطمح 3 نقاط ولكن للأسف لم نحققها ونعتذر للجماهير ".

وكان فريق الهلال، تعادل مع الشباب بنتيجة " 1-1 "، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وبهذه النتيجة، زاد الهلال رصيده إلى 24 نقطة، ويواجه الباطن الجمعة 8 يناير، فيما وصل الشباب للنقطة الـ19، ويلاقي الاتفاق السبت 9 يناير.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
بارك الله في جهودكم .
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه شايب مطفوق ومقرود ونال جزاه،بنطحة كادت ان تكون هي القاضية..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه شايب مطفوق ومقرود ونال جزاه،بنطحة كادت ان تكون هي القاضية..
abdul
وأول ما يطيح واحد معاق او مرافق له سكّروه . باين من الفتحات انها غير آمنة إلا إذا كانت محاطة بسد زجاجي ونحن ما نشوفه لشفافيته .
زائر
راح من صيد امس

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