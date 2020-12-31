 الروقي يهاجم خالد الطريس:" ينحر الهلال من الوريد "

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي فهد الروقي، الحكم خالد الطريس الذي أدار مباراة الهلال والشباب التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
وقال " الروقي ":" الطريس ينحر الهلال من الوريد إلى الوريد في أجمل مباريات الدوري ".
وكان فريق الهلال، تعادل مع الشباب بنتيجة " 1-1 "، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول للشباب اللاعب فابيو مارتينيز في الدقيقة 14، بينما نجح لاعب الهلال صالح الشهري في هز شباك الشباب بهدف التعادل في الدقيقة 87.
وبهذه النتيجة، زاد الهلال رصيده إلى 24 نقطة، ويواجه الباطن الجمعة 8 يناير، فيما وصل الشباب للنقطة الـ19، ويلاقي الاتفاق السبت 9 يناير.