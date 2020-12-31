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سلطان الغنام يوضح سر فوز النصر على الفيصلي " فيديو " 

Time منذ ساعة
Views 1633
سلطان الغنام يوضح سر فوز النصر على الفيصلي " فيديو " 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب النصر، سلطان الغنام، على فوز فريقه على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " الغنام " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" استغلينا تراجع الفيصلي في الشوط الأول، و الأهم هو الفوز وليس من يسجل ".

 

وأضاف:" الحمدلله ثلاث نقاط مهمة أمام فريق صعب،  الشوط الأول لعبنا بجدية للضغط على الفيصلي حتى سجلنا هدفين "، موضحا:" في الشوط الثاني استغل الفيصلي تراجعنا وسجل هدفين، في الأول والأخير سجلنا 3 نقاط ".

 

وأحرز المغربي نور الدين أمرابط، الهدف الأول للنصر في الدقيقة 25، وسجل لاعب النصر سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 40، فيما أحرز تفاريس هدفين للفيصلي في الدقيقة 69 و 85 من عمر المباراة بينما أحرز هدف الفوز للنصر المهاجم رائد الغامدي في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة رفع النصرصيده إلى 11 نقطة، ويلاقي العين الجمعة 8 يناير، بينما توقف الفيصلي عند 13 نقطة، ويحل ضيفا على أبها الخميس 7 يناير

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أحدث التعليقات

ابن حزم
بارك الله في جهودكم .
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه شايب مطفوق ومقرود ونال جزاه،بنطحة كادت ان تكون هي القاضية..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه شايب مطفوق ومقرود ونال جزاه،بنطحة كادت ان تكون هي القاضية..
abdul
وأول ما يطيح واحد معاق او مرافق له سكّروه . باين من الفتحات انها غير آمنة إلا إذا كانت محاطة بسد زجاجي ونحن ما نشوفه لشفافيته .
زائر
راح من صيد امس

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