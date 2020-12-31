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بالفيديو.. توضيح من محافظ تنظيم المياه والكهرباء بشأن تأثير تعديلات نظام الكهرباء على قيمة الفاتورة

Time منذ 34 دقيقة
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بالفيديو.. توضيح من محافظ تنظيم المياه والكهرباء بشأن تأثير تعديلات نظام الكهرباء على قيمة الفاتورة

الرياض (صدى):
أوضح محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء عبد الرحمن آل إبراهيم، عن أبرز التعديلات في نظام الكهرباء وتأثيرها على قيمة فاتورة الاستهلاك للمواطن والمقيم.

وقال أن الهدف الرئيسي من النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو توفير إمدادات كهربائية مأمونة ذات كفاءة عالية بأقل تكلفة ممكنة، لافتا إلى أن تأثر قيمة فاتورة الكهرباء للمواطن أو المقيم، يرجع إلى جودة الخدمة واستمراريتها وعدم حدوث انقطاعات وملاءمتها للأجهزة الكهربائية، لضمان نقلة نوعية في تقديم الخدمة بالمملكة.

وأكد أن النظام هو استمرار لسلسلة إصلاحات شاملة في قطاع الكهرباء تقودها وزارة الطاقة، والذي جاء لرفع مستوى أداء القطاع لمواكبة عدة متغيرات، أبرزها تحسين الكفاءة وارتفاع تطلعات المستهلك.

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أحدث التعليقات

abdul
اين خطباء الجمعة من التحذير والنصح عن مضار التدخين والتبغ بكل اشكاله والتشنيع علي الباعة والموردين من خارج البلد او المصنِّعين المحليين اذا كان المعسل يصنّع محليا ؟ دائما كلامهم متكرر في احكام العدة ومبطلات الوضوء ، او في المخدرات والتي اثبت العلم ان اضرار الدخان يفوق اضرار كثير من الاعشاب المصنفة ضمن المخدرات ومنها القات والحشيش والماريوانا.
محمد خالد
الشعب اليمني كله شارك في استهداف الحكومة العميلة التي شكلها آل سعود وآل نهيان ليستعبدوا بها الشعب اليمني كما يستعبدون شعوبهم ويتوارثونها جيلا بعد جيل.. ولكن هيهات هذا لن يحدث للشعب اليمني الحر الأبي
abdul
همممم. هل هذا موسم يخرج الثعبان من جحره ؟ هذا اظن وقت سباته وتغيير جلده. حبذا لو الخبراء بدل هم مشغولون برشّ السموم للجراد والكلاب والبيئة يتفحصوا هذا الثعبان ويخبروننا اذا هو من ثعابين المنطقة ام احضره شخص لارهاب الناس او...او...
🚴‍♀️
كيف دححححونه... راح يرفعو الكهربت... وتصير مكلفت...؟
abdul
معين عبد الملك رجل سياسي ، يعبر عن وجهته السياسية ، والذي يحق له ان يحدد عن مصدر الانفجار هم خبراء مفرقعات ، وفي هذه الواقعة يحتاج الي خبراء دوليين كما حدث في انفجارات ميناء بيروت ، حيث طلعت نتائج التحقيقات عكس او على الأقل على غير ما توقعه أعداء الحكومات السورية والإيرانية وتنظيم حزب الله. الزعابطة عثوا بعدن وجنوب اليمن فسادا فلا يمكن ان نتغافل عن شرهم او نغيّر وجهة البوصلة الى غيرهم دون دليل من خبراء المتفجرات الدوليين. اَلا تتذكرون قبل ٣ اعوام ونيف اخترقوا وكالة الانباء القطرية واذاعوا خطابا كاذبا منسوبا الى امير دولة قطر ، وبسببها بدأت الفجوة الخليجية ( مع تشجيع ادارة آل ترمپ طبعا ).

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