فيتوريا يوجه رسالة مثيرة للشعب السعودي بعد الإقالة

طلال الغامدي (صدى):
وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر، رسالة مؤثرة للشعب السعودي، حيث قدم شكره على حسن الاستقبال والمشاعر الطيبة التي غمروه بها أثناء تواجده.
وأضاف " فيتوريا ":" أتمنى للجميع عاماً جديداً سعيداً في 2021 ، وأشكر هذا البلد والشعب السعودي عامة على مشاعرهم الدافئة وطريقتهم التي عاملوني بها دائماً ، الآن المٌستقبل هٌنا في المملكة، اعتنوا بهذا البلد الجميل".
وكان البرتغالي فيتوريا أقيل مؤخراً عقب تردي نتائج الفريق بشكل غير مسبوق، علمًا بأنه حصد مع الفريق سابقاً لقب الدوري ولقب السوبر.