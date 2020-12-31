بالفيديو .. النصر يتغلب على الفيصلي بثلاثية

ماجد محمد (صدى):
تغلب فريق النصر على مضيفه الفيصلي بنتيجة "3_2"، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وأحرز المغربي نور الدين أمرابط، الهدف الأول للنصر في الدقيقة 25، وسجل لاعب النصر سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 40، فيما أحرز تفاريس هدفين للفيصلي في الدقيقة 69 و 85 من عمر المباراة بينما أحرز هدف الفوز للنصر المهاجم رائد الغامدي في الدقيقة 86.
وبهذه النتيجة رفع النصرصيده إلى 11 نقطة، ويلاقي العين الجمعة 8 يناير، بينما توقف الفيصلي عند 13 نقطة، ويحل ضيفا على أبها الخميس 7 يناير.