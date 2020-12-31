 عقوبات قاسية تلاحق الوسطاء العقاريين حال ارتكاب هذه المخالفات 

الرياض (صدى):
كشفت مبادرة إيجار التابعة لوزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة؛ عن قائمة بأكثر مخالفات مكاتب الوساطة العقارية المستوجبة للعقوبات المحددة.
وأشارت منصة إيجار، إلى أن مخالفات مكاتب الوساطة العقارية المستوجبة للعقوبات، تتمثل في 4 حالات؛ هي بالترتيب: حصول الوسيط العقاري على عمولة سعي أكثر من 2.5%، التصرف في الأموال التي استلمها المكتب في غير الأغراض المخصصة لها.
وأوضحت شبكة إيجار العقوبات المحددة في النظام لكل مخالفة من المخالفات المذكورة. وتتمثل العقوبات في: الحالة الأولى يتم فرض غرامة قيمتها 1.000 ريال كحد أدنى وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز السنة،و في الحالة الثانية يتم تغريم مكتب الوساطة العقارية غرامة مالية تصل قيمتها إلى 25 ألف ريال كحد أقصى مع إلغاء ترخيص المكتب نهائيًّا.
وفي حالة حصول الوسيط على عمولة أكثر من 2.5% فيتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال كحد أدنى مع إغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز عامًا، و في حالة التصرف في الأموال في غير الأغراض المخصصة لها يتم تغريم مكتب الوساطة العقارية غرامة لا تعدى 25.000 ريال كحد أقصى مع إلغاء ترخيص المكتب نهائيًّا.