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 عقوبات قاسية تلاحق الوسطاء العقاريين حال ارتكاب هذه المخالفات 

Time منذ 51 دقيقة
Views 1704
 عقوبات قاسية تلاحق الوسطاء العقاريين حال ارتكاب هذه المخالفات 

الرياض (صدى):
كشفت مبادرة إيجار التابعة لوزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة؛ عن قائمة بأكثر مخالفات مكاتب الوساطة العقارية المستوجبة للعقوبات المحددة.

وأشارت منصة إيجار، إلى أن مخالفات مكاتب الوساطة العقارية المستوجبة للعقوبات، تتمثل في 4 حالات؛ هي بالترتيب: حصول الوسيط العقاري على عمولة سعي أكثر من 2.5%، التصرف في الأموال التي استلمها المكتب في غير الأغراض المخصصة لها.

وأوضحت شبكة إيجار العقوبات المحددة في النظام لكل مخالفة من المخالفات المذكورة. وتتمثل العقوبات في: الحالة الأولى يتم فرض غرامة قيمتها 1.000 ريال كحد أدنى وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز السنة،و في الحالة الثانية يتم تغريم مكتب الوساطة العقارية غرامة مالية تصل قيمتها إلى 25 ألف ريال كحد أقصى مع إلغاء ترخيص المكتب نهائيًّا.

وفي حالة حصول الوسيط على عمولة أكثر من 2.5% فيتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال كحد أدنى مع إغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز عامًا، و في حالة التصرف في الأموال في غير الأغراض المخصصة لها يتم تغريم مكتب الوساطة العقارية غرامة لا تعدى 25.000 ريال كحد أقصى مع إلغاء ترخيص المكتب نهائيًّا.

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أحدث التعليقات

abdul
اين خطباء الجمعة من التحذير والنصح عن مضار التدخين والتبغ بكل اشكاله والتشنيع علي الباعة والموردين من خارج البلد او المصنِّعين المحليين اذا كان المعسل يصنّع محليا ؟ دائما كلامهم متكرر في احكام العدة ومبطلات الوضوء ، او في المخدرات والتي اثبت العلم ان اضرار الدخان يفوق اضرار كثير من الاعشاب المصنفة ضمن المخدرات ومنها القات والحشيش والماريوانا.
محمد خالد
الشعب اليمني كله شارك في استهداف الحكومة العميلة التي شكلها آل سعود وآل نهيان ليستعبدوا بها الشعب اليمني كما يستعبدون شعوبهم ويتوارثونها جيلا بعد جيل.. ولكن هيهات هذا لن يحدث للشعب اليمني الحر الأبي
abdul
همممم. هل هذا موسم يخرج الثعبان من جحره ؟ هذا اظن وقت سباته وتغيير جلده. حبذا لو الخبراء بدل هم مشغولون برشّ السموم للجراد والكلاب والبيئة يتفحصوا هذا الثعبان ويخبروننا اذا هو من ثعابين المنطقة ام احضره شخص لارهاب الناس او...او...
🚴‍♀️
كيف دححححونه... راح يرفعو الكهربت... وتصير مكلفت...؟
abdul
معين عبد الملك رجل سياسي ، يعبر عن وجهته السياسية ، والذي يحق له ان يحدد عن مصدر الانفجار هم خبراء مفرقعات ، وفي هذه الواقعة يحتاج الي خبراء دوليين كما حدث في انفجارات ميناء بيروت ، حيث طلعت نتائج التحقيقات عكس او على الأقل على غير ما توقعه أعداء الحكومات السورية والإيرانية وتنظيم حزب الله. الزعابطة عثوا بعدن وجنوب اليمن فسادا فلا يمكن ان نتغافل عن شرهم او نغيّر وجهة البوصلة الى غيرهم دون دليل من خبراء المتفجرات الدوليين. اَلا تتذكرون قبل ٣ اعوام ونيف اخترقوا وكالة الانباء القطرية واذاعوا خطابا كاذبا منسوبا الى امير دولة قطر ، وبسببها بدأت الفجوة الخليجية ( مع تشجيع ادارة آل ترمپ طبعا ).

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