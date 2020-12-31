مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروع بعرعر

عرعر (صدى):
وقع حادث انقلاب مركبة على طريق " عرعر – طريف "، مما أسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص.
وتفصيلا، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة تقل عدد 8 أشخاص وذلك على " طريق عرعر – طريف ".
وعلى الفور، تم توجيه خمس فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر من مراكز إسعاف مدينة عرعر وحزم الجلاميد، وبعد مباشرة الحادثة تبين وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة، وإصابة شخصين بإصابات متوسطة.
وقدمت الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة عرعر، ويأتي ذلك وسط تحذيرات لأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار والسيول ومنها عدم السرعة الزائدة أو الانشغال أثناء القيادة تجنبًا للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.