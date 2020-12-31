أبرز القيادات العربية القيادية البارزة التي رحلت هذا العام

وكالات (صدى):
شهد هذا العام الذي شارف على الانتهاء رحيل العديد من الشخصيات العربية القيادية البارزة ، ويعتبر أمير الكويت أبرز القادة والمسؤولين الذين رحلوا عن عالمنا في ذلك العام.
وسلط تقرير الضوء على أبرز الوفيات من كبار السياسيين في عالمنا العربي ومنهم السلطان قابوس بن سعيد الذي كان يقود عُمان منذ عام 1970 وأجرى خلال فترة حكمه إصلاحات جذرية في بلده، فارق الحياة في العاشر من يناير الماضي في سن 79 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.
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كما توفي أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) الحياة في 29 سبتمبر الماضي في مستشفى بولاية مينيسوتا الأمريكية نقل إليه للعلاج في يوليو.
وفارق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الحياة في 25 فبراير عن عمر ناهز 92 عاما بسبب مضاعفات مرضية إثر عملية جراحية أجريت له، وتم تشييعه في جنازة عسكرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتوفي رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو صاحب أطول ولاية لرئاسة حكومة في العالم، في 11 نوفمبر عن عمر ناهز 85 عاما في نفس المستشفى الأمريكي الذي نقل إليه أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.
وفي 16 نوفمبر نعت الحكومة السورية وزير خارجيتها وليد المعلم الذي فارق الحياة فجأة فجر ذلك اليوم في سن 79 عاما، وتوفي رئيس الوزراء السوداني الأسبق ورئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، الذي كان يعد من أبرز الزعماء السياسيين في بلده، في 26 نوفمبر بمستشفى إماراتي، قبل شهر من يوم ميلاده الـ85، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.