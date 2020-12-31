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شاهد.. شجاعــة أبطال القــوات الخاصة ‎السعودية أثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد قصف مطار عدن

Time منذ 52 دقيقة
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شاهد.. شجاعــة أبطال القــوات الخاصة ‎السعودية أثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد قصف مطار عدن

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع شجاعــة أبطال القــوات الخاصة ‎السعودية أثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد قصف مطار عدن أمس الأربعاء.

وبين الفيديو تواجد السيارات التابعة للقوات الخاصة السعودية اللواء 64 ممثله بكتيبة 85 ورجال الكتيبة 66 و 62 قبل الصاروخ الحوثي، ورغم سقوط الصاروخ الا إن أبطال القوات الخاصة السعودية على العربات استمروا في إخلاء الوزراء اليمنيين من الموقع

وأوضح الفيديو أول سيارة وهي بيضاء اللوت تقوم بالتحرك بعد إخلاء وزراء يمنيين وشخصيات سياسية سعودية، واستمر لواء العمليات الخاصة السعودية في تأمين الوزراء اليمنيين، كما تحركت السيارة البيضاء الأخرى بعد ادخال الوزراء وذلك بعد سقوط الصاروخ الثالث، وأيضا قامت السيارة السوداء بنفس الدور.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تطعموهم للسمك هم والمواطن المهرب .. السمك جوعان ..
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو محمد 😎 ✍️
ماودها تسابق ..
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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