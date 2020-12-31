بالفيديو.. شرطي إيراني يصفع سيدة على وجهها

طهران (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضابط شرطة إيراني وهو يصفع امرأة أفغانية لاجئة في طهران، لمتابعة ابنها الموجود في مخيم عسكر أباد للاجئين.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا العنف ضد هذه المرأة واللاجئين الأفغان في إيران، فيما أعلنت الشرطة في طهران إصدار أوامر بالتحقيق في القضية.
وعلقت السفارة الأفغانية بإيران، على هذا السلوك، ووصفته بأنه خاطئ ومهين مضيفة أن المسؤولين في إيران وعدوا بإجراء تحقيق جاد وقانوني.
وأكدت أن عددا من ممثلي اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران قدموا شكوى في القضية ويتابعون الأمر، بالإضافة إلى انتقاد مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأفغاني.