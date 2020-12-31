شاهد.. رئيس الوزراء اليمني يفجر مفاجأة عن المتورطين في هجوم عدن 

فهمي محمد (صدى):
أوضح رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أن المؤشرات الأولية تؤكد أن ميليشيات الحوثي نفذت الهجوم على مطار عدن بمساعدة خبراء إيرانيين.
ولفت " عبد الملك " إلى أن" معلومات استخباراتية تشير إلى أن خبراء إيرانيين جهزوا للهجوم على مطار عدن " الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
وكان انفجاران هز مبنى مطار عدن وتصاعد الدخان بكثافة بينما كان وزراء الحكومة اليمنية الجديدة على وشك نزول سلم طائرة الخطوط اليمنية وسط هتاف عشرات اليمنيين الذين تجمعوا أمام الطائرة.
وأوقع الهجوم 26 قتيلا عل الأقل من بينهم 3 أفراد من الصليب الأحمر الدولي وصحفي يمني ومساعدة لوزير الأشغال، بينما لم يتعرض أي من الوزراء لأذى.
كذلك أصيب عشرات الأشخاص بجروح، وقد أظهرت لقطات مصورة بعضهم على الأرض مضرّجين بالدماء.