جستنيه يفتح النار على حكم مباراة الاتحاد والباطن ويؤكد:" حكم حواري "

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، حكم مباراة الاتحاد والباطن، التي انتهت بفوز الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 11 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " جستنيه ":" هذا حرام يكون حكم في دوري حواري مو دوري سعودي، ولا تكتبوا اسمه ولا تطعوا له شرف ينذكر مع اسم الاتحاد ".
وكان فريق نادي الاتحاد، انتزع فوزا ثمينا على مضيفه الباطن، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 11 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول والثاني للاتحاد اللاعب رومارينهو في الدقيقة 54، 81، بينما أحرز الهدف الأول للباطن اللاعب فابيو آبرو في الدقيقة 93.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 18 نقطة، ويلاقي ضمك السبت 9 يناير، بينما الباطن يتوقف عند النقطة 11، ويستضيف الهلال الجمعة 8 يناير.