منافسة شرسة بين الهلال والنصر على البرازيلي أليكس تيكسيرا

طلال الغامدي (صدى):
تلقى اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا عرضين من ناديي الهلال والنصر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ومن المتوقع أن تيكسيرا سيرد على عرضين مقدمين له من ناديي النصر والهلال خلال بداية شهر يناير 2021.
وتبين أن النصر قدم عرضًا مغريًا وصل إلى 20 مليون يورو " 92 مليون ريال "، لمدة 3 سنوات قادمة، بالإضافة إلى امتيازات مالية تتضمن مكافآت تصل إلى 5 ملايين يورو " 23 مليون ريال "، ليكون إجمالي العرض المقدم 115 مليون ريال.
ومن المقرر أن ينتهي عقد تيكسيرا مع فريقه الصيني جيانجسو سونينج، بنهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث يحق له الانتقال لأي فريق آخر، دون الرجوع إلى إدارة ناديه.