الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1308
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل و الصباح الباكر على شمال و شرق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. شوي والا نقول ، صايد يا ابا العوايد ، ولكنك افلست .. صيدتك راحت وخلتك ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخبيث ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
fares
الله يحفظه ويطول بعمره ويمده بالصحة والعافية

أخر الأخبار

شرطي يهدد زميله بسلاح ناري
شرطي يهدد زميله بسلاح ناري
Time منذ 9 دقائق Views 200
منافسة شرسة بين الهلال والنصر على البرازيلي أليكس تيكسيرا
منافسة شرسة بين الهلال والنصر على البرازيلي أليكس تيكسيرا
Time منذ 9 دقائق Views 1264
شاهد كيف نجا عامل مطعم
شاهد كيف نجا عامل مطعم
Time منذ 9 دقائق Views 194
يافرحة ما تمت بالسيارة الجديدة
يافرحة ما تمت بالسيارة الجديدة
Time منذ 10 دقائق Views 211
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
Time منذ 18 دقيقة Views 1308
شاب يحاول اغتصاب جدته المقعدة بعد قتل والديه بمطرقة
شاب يحاول اغتصاب جدته المقعدة بعد قتل والديه بمطرقة
Time منذ 25 دقيقة Views 410
شاهد.. نواب يهربون من قاعة برلمان جراء هزة أرضية 
شاهد.. نواب يهربون من قاعة برلمان جراء هزة أرضية 
Time منذ 37 دقيقة Views 1490
الأهلي يتلقى صدمة قوية من الفتح 
الأهلي يتلقى صدمة قوية من الفتح 
Time منذ 48 دقيقة Views 2063
"تويوتا" تقدم نسخة جديدة من سيارات "سيكويا" للطرق الوعرة
"تويوتا" تقدم نسخة جديدة من سيارات "سيكويا" للطرق الوعرة
Time منذ 55 دقيقة Views 1421
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
Time منذ 56 دقيقة Views 433