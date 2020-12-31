الأهلي يتلقى صدمة قوية من الفتح 

ماجد محمد (صدى):
قدمت إدارة نادي الفتح شكوى رسمية ضد نادي الأهلي من أجل تسلم بقية مستحقاتها جراء انتقال اللاعب محمد المجحد العام الماضي، بعدما تخلفت إدارة الأهلي عن تسديد بقية المستحقات عبر الاتفاقية السابقة التي تم توقيعها أثناء الانتقال.
وتعتزم إدارة الفتح تحصيل المبلغ بشكل عاجل نافية أن يكون هناك أي اتفاق جديد مع إدارة الأهلي بشأن جدولة المستحقات المالية، كما حصل مع أندية أخرى مثل الفيصلي الذي اتفق على جدولة جديدة لتسلم قرابة مليوني ريال من الأهلي، تمثل الدفعة الأخيرة لانتقال اللاعب يزيد البكر، وفقا للزميلة " الشرق الأوسط ".
واتضح أن قيمة المبلغ المتبقي من قيمة انتقال المجحد للأهلي إلى 6 ملايين ريال، حيث كان مقرراً تسلمها قبل أكثر من ستة أشهر، إلا أن كل مساعي إدارة الفتح بهذا الشأن لم تلقَ تجاوباً من نظيرتها الأهلاوية.