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الأهلي يتلقى صدمة قوية من الفتح 

Time منذ 48 دقيقة
Views 2063
الأهلي يتلقى صدمة قوية من الفتح 

ماجد محمد (صدى):
قدمت إدارة نادي الفتح شكوى رسمية ضد نادي الأهلي من أجل تسلم بقية مستحقاتها جراء انتقال اللاعب محمد المجحد العام الماضي، بعدما تخلفت إدارة الأهلي عن تسديد بقية المستحقات عبر الاتفاقية السابقة التي تم توقيعها أثناء الانتقال.

وتعتزم إدارة الفتح تحصيل المبلغ بشكل عاجل نافية أن يكون هناك أي اتفاق جديد مع إدارة الأهلي بشأن جدولة المستحقات المالية، كما حصل مع أندية أخرى مثل الفيصلي الذي اتفق على جدولة جديدة لتسلم قرابة مليوني ريال من الأهلي، تمثل الدفعة الأخيرة لانتقال اللاعب يزيد البكر، وفقا للزميلة " الشرق الأوسط ".

واتضح أن قيمة المبلغ المتبقي من قيمة انتقال المجحد للأهلي إلى 6 ملايين ريال، حيث كان مقرراً تسلمها قبل أكثر من ستة أشهر، إلا أن كل مساعي إدارة الفتح بهذا الشأن لم تلقَ تجاوباً من نظيرتها الأهلاوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. شوي والا نقول ، صايد يا ابا العوايد ، ولكنك افلست .. صيدتك راحت وخلتك ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخبيث ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
fares
الله يحفظه ويطول بعمره ويمده بالصحة والعافية

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