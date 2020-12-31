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«الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 140 حالة بفيروس كورونا المستجد ، وتسجيل 171 حالة تعافي جديدة ، فيما توفيت 9 حالات جديدة – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 55 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 31 إصابة ، والمنطقة الشرقية 21 إصابة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق .

ويستمر الراغبون في تلقي اللقاج بتسجيل رغباتهم على تطبيق " صحتي " وهو متاح للمواطنين والمقيمين مجاناً .

وأكدت " الصحة " مأمونية اللقاح وفاعليته في تحفيز الأجسام المنعية بالجسم ضد الفيروس ، مع الحرص كذلك في استمرار الإجراءات الوقئية حتى انتهاء الأزمة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. شوي والا نقول ، صايد يا ابا العوايد ، ولكنك افلست .. صيدتك راحت وخلتك ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخبيث ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
fares
الله يحفظه ويطول بعمره ويمده بالصحة والعافية

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