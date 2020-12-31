فيديو نادر لزيارة "مبارك" الأولى للمملكة أثناء عزاء الملك خالد ومبايعة الملك فهد

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر عن زيارة تاريخية نادرة للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك أثناء العزاء في الملك خالد ومبايعة الملك فهد – رحمهم الله - .
وأظهر الفيديو الذي نشره المواطن " راكان سلطان " الملك فهد طيب الله ثراه أثناء العزاء والمبايعة وسط زحام من القيادات والشخصيات الهامة التي تتوافد عليه ، وكان من بينهم " مبارك " الذي قابلته قيادات المملكة بترحيب كبير .
كما شهد اللقاء أحاديث ودية رغم أن تلك الزيارة هي الأولى من جانب رئيس مصري بعد زيارة الرئيس الراحل " أنور السادات " لإسرائيل .
وفي نهاية اللقاء كان هناك سجال بين إعلامي أجنبي ومبارك ، وأكد أن المملكة هي بلده الثاني وأنه لم ولن يشعر بالغربة بها وسيعود في أي وقت .