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فيديو نادر لزيارة "مبارك" الأولى للمملكة أثناء عزاء الملك خالد ومبايعة الملك فهد

Time منذ ساعة
Views 1854
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فيديو نادر لزيارة "مبارك" الأولى للمملكة أثناء عزاء الملك خالد ومبايعة الملك فهد

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر عن زيارة تاريخية نادرة للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك أثناء العزاء في الملك خالد ومبايعة الملك فهد – رحمهم الله - .

وأظهر الفيديو الذي نشره المواطن " راكان سلطان " الملك فهد طيب الله ثراه أثناء العزاء والمبايعة وسط زحام من القيادات والشخصيات الهامة التي تتوافد عليه ، وكان من بينهم " مبارك " الذي قابلته قيادات المملكة بترحيب كبير .

كما شهد اللقاء أحاديث ودية رغم أن تلك الزيارة هي الأولى من جانب رئيس مصري بعد زيارة الرئيس الراحل " أنور السادات " لإسرائيل .

وفي نهاية اللقاء كان هناك سجال بين إعلامي أجنبي ومبارك ، وأكد أن المملكة هي بلده الثاني وأنه لم ولن يشعر بالغربة بها وسيعود في أي وقت .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. شوي والا نقول ، صايد يا ابا العوايد ، ولكنك افلست .. صيدتك راحت وخلتك ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخبيث ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
fares
الله يحفظه ويطول بعمره ويمده بالصحة والعافية

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