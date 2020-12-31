الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
جمال العمارة التراثية في لوحة إبداعية من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي
منذ 20 دقيقة
405
(صدى):
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
Reem
لاحول ولا قوة الا بالله
ابوبدر
الله يشفيه ويهديه.
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
عطعوط
مهنة يعض المخادعين للتكسب صحيح....وبالمقابل مهنة بعض المحتاجين ذوي التعليم المنخفض والمقطوعين من شجرة وكثير من النساء الذين لا عائل لهم....سوال كم الحد الادنى الذي يحتاجه انسان ليعيش من سكن وملبس ومأكل ومشرب وتنقل...الخ ؟
رااايق
حسناً ***
أخر الأخبار
"الموارد البشرية" تعلن استمرار العمل عن بعد لفئات محددة
منذ 10 دقائق
1303
جمال العمارة التراثية في لوحة إبداعية من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي
منذ 20 دقيقة
405
"التعليم" تتيح الإستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول
منذ 31 دقيقة
1478
صورة تثير الشك بتجسس "إنستجرام" على المستخدمين
منذ 35 دقيقة
1463
وظائف شاغرة بشركة "الكفاح القابضة "
منذ 40 دقيقة
1404
بالفيديو.. أمطار غزيرة على جدة اليوم
منذ 45 دقيقة
1612
الأهلي يقترب من ضم لاعب عراقي
منذ 56 دقيقة
1814
خدعة احتيال خطيرة ضد مستخدمي "واتساب" ليلة رأس السنة
منذ ساعة
1602
خدمات يقدمها التطبيق الجديد في "أبشر"
منذ ساعة
1950
الانتخابات تحطم حلم برشلونة في ضم مهاجم "ليون"
منذ ساعة
1429