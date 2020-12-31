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جمال العمارة التراثية في لوحة إبداعية من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي

Time منذ 20 دقيقة
Views 405
جمال العمارة التراثية في لوحة إبداعية من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي

(صدى):

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أحدث التعليقات

Reem
لاحول ولا قوة الا بالله
ابوبدر
الله يشفيه ويهديه.
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
عطعوط
مهنة يعض المخادعين للتكسب صحيح....وبالمقابل مهنة بعض المحتاجين ذوي التعليم المنخفض والمقطوعين من شجرة وكثير من النساء الذين لا عائل لهم....سوال كم الحد الادنى الذي يحتاجه انسان ليعيش من سكن وملبس ومأكل ومشرب وتنقل...الخ ؟
رااايق
حسناً ***

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